Vali Atay "Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu" - Son Dakika

Vali Atay "Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu"

11.03.2021 19:20
Vali Atay

Korona virüs yoğunluk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de Vali Cevdet Atay pazar yerinde denetime çıktı.

Korona virüs yoğunluk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de Vali Cevdet Atay pazar yerinde denetime çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atay son günlerde vak'alarda hafif bir artışın söz konusu olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan konu bazlı tematik denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de de denetimler sıklaştırıldı. Son olarak Vali Atay ve beraberindeki heyet, Aziziye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında denetime çıktı. Pazar yerinde hem esnafın hem de vatandaşların alınan kararlara uyup uymadığı kontrol edildi.

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Cevdet Atay, "Pazar yerinde gördüğümüz kadarıyla buradaki vatandaşlarımız kurallara uyuyorlar. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Son günlerde hafif de olsa vak'alarda bir artış söz konusu. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza özellikle sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Lütfen kurallara uyalım yoksa gördüğünüz gibi rengimiz daha da kötüye gidebilir. Her şey bizim elimizde, her şey vatandaşlarımızın elinde lütfen herkes kurallara uysun" şeklinde konuştu.

Korona virüs vak'a sayısının artış gösterdiği bazı illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde önlem alınmıştı. Düzce'de de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu İstanbul Caddesi'nde kapanma söz konusu olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Vali Atay, "Şu an öyle bir konu söz konusu değil. Şu an dikkat ediyoruz, uyarıyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, esnaflarımızı uyarıyoruz. Amacımız kapatmak ya da tamamen kapanmak değil. Amacımız insanların kurallara uymasını sağlamak ve iş yerlerinin açık olmasını temin etmek" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Vali Atay Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu
Vali Atay Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu
Vali Atay Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu
Vali Atay Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu
Vali Atay Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu
Vali Atay Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu
Vali Atay Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Atay 'Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok         
22:16
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:31:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Atay "Vak'alarda azda olsa bir artış söz konusu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei