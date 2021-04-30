Vali Atay ve Başkan Özlü Düzce Kasrını inceledi - Son Dakika

Vali Atay ve Başkan Özlü Düzce Kasrını inceledi
30.04.2021 00:09
DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve inşaatı devam eden Düzce Kasrı'ndaki çalışmaları Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü birlikte inceledi.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve inşaatı devam eden Düzce Kasrı'ndaki çalışmaları Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü birlikte inceledi.
Geçtiğimiz yıl yapılan tadilat çalışmaları sırasından kullanım ömrünü doldurduğu belirlenen ve yıkılan Düzce Kasrı'nın yerine yapılan yeni Kasrı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Vali Cevdet Atay ile birlikte inceledi. Sosyal tesislerde ki çalışmaları da yerinde gören Vali Atay ve Başkan Özlü yetkililerden bilgiler aldı. - DÜZCE
Son Dakika Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum" dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı