Vali Atay ve Başkan Özlü kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro çevresinde devam eden kazıları inceledi belediye personeli ile birlikte kazı çalışmasına katıldılar.



Düzce'nin Antik yerleşim alanı, Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte kazı çalışmalarını inceledi.



Başkan Özlü; "Bir tarihin gün yüzüne çıkmasına tanıklık ettiğimiz bu çalışmamıza gösterdikleri ilgi için herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Vali Atay, kazı ekibinde ki tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek "Böyle muhteşem tarihi eserleri, İlimiz turizmine kazandırmak için elbirliği ile çalışmalar devam edecek, Düzce turizmden hak ettiği payı alacaktır" dedi. - DÜZCE