Son Dakika Haberleri: Vali Atik, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kutladı

Vali Atik, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kutladı

1 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşan heyeti makamında kabul etti.

Vali Atik, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kutladı, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşan heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Atik, kutsal ve önemli bir görevi özveri ve fedakarlıkla yerine getiren hekimler ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart tıp Bayramı'nı kutladı. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:41 Kaynak: İHA

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