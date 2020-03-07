Vali Atik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Atik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Vali Atik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

6 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Atik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Atik, mesajında bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin, kadına ayırdığı yer ve ona duyduğu saygı ile verilen hak ve sorumluluklarla ölçüldüğünü belirtti.

Kadınların, çocukları geleceğe hazırlayarak vatanına, bayrağına, milli ve manevi duygulara bağlı, ahlaklı bireyler yetiştirerek, geleceği teminat altına almada çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Atik, şunları kaydetti:

"Geçmişten bugüne fedakarlığı ve üretkenliği ile öne çıkan Türk kadınları, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmış ve atmaya devam etmektedir. Hedef, üreten ve eğitilmiş kadınların sayısını çoğaltmak olmalıdır. Sağlıklı kuşakların yetişebilmesi için öncelikli konular arasında kadınların eğitimi yer almalıdır. Bu konuda resmi kurumların yanında, basın kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu duygularla, sevginin, şefkatin ve hoşgörünün kaynağı olmuş şehit anneleri, şehit eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum."

Dünya Kadınlar Günü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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