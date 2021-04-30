Vali Atik, "Alın teri döken kıymetli emekçilerimize ihtiyacımız vardır" - Son Dakika

Vali Atik, "Alın teri döken kıymetli emekçilerimize ihtiyacımız vardır"

30.04.2021 11:06
Vali Atik,

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajı yayımladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajı yayımladı. Vali Atik, "En kutsal kazanç; emek vererek kazanılan helal kazançtır" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Vali Ali Fuat Atik, alın teri döken emekçilere ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, " Türkiye'miz bugün üreten ve güçlü bir devlettir. Her geçen gün daha da güçlenen ülkemizin gelişmesi için bu gücün gerçek sahibi, alın teri döken kıymetli emekçilerimize ihtiyacımız vardır. Üretmek, emek vermek çok değerlidir; ülkemizin geleceğe güvenle bakabilmesi için değerli emekçilerimiz, bunları ilmek ilmek işleyerek yarınlarımızın inşasında kendilerine düşen görevi en ulvi şekilde yerine getirmektedirler. Bizler çalışanın hakkını, alın teri kurumadan verme hassasiyetine sahip bir kültürün mensubu bir millet olarak emeğin husule gelmiş halini ifade eden işçilerimizin daima yanındayız. En kutsal kazanç; emek vererek kazanılan helal kazançtır. "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" de bu duygu ve düşünceleri daha da anlamlandırmaktadır. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan emek ve alın terleriyle hayatını kazanan tüm çalışanların ve işçilerin; "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutluyor, bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı değerli emekçilerimize teşekkür ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Vali Atik, Alın teri döken kıymetli emekçilerimize ihtiyacımız vardır

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Denizli, 1 Mayıs, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Atik, 'Alın teri döken kıymetli emekçilerimize ihtiyacımız vardır' - Son Dakika


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