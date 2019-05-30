Vali Atik, Atabağı beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi
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Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesini ziyaret etti.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:31 Kaynak: AA
Vali Atik, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ile Belediye Başkanı Tayyar Lale'yi ziyaret ederek, beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Atik, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi.
Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Atik, beldede yapılan çalışmaları anlattı.
Atabağı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Atik, hedeflerinin huzur ve güven iklimi içinde vatandaşların yaşam kalitesini daha da yükseltmek olduğunu kaydetti.
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