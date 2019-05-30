Son Dakika Haberleri: Vali Atik, Atabağı beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Vali Atik, Atabağı beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi

43 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesini ziyaret etti.

Vali Atik, Atabağı beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesini ziyaret etti.
Vali Atik, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ile Belediye Başkanı Tayyar Lale'yi ziyaret ederek, beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Atik, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Atik, beldede yapılan çalışmaları anlattı.
Atabağı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Atik, hedeflerinin huzur ve güven iklimi içinde vatandaşların yaşam kalitesini daha da yükseltmek olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:31 Kaynak: AA
Siirt, Atabağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatan nöbetini oruçlu yerine getiren Mehmetçik üs bölgesinde oruç açıyor Eşref Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp! Vatandaşlar ünlülerle selfie yapmak istediler Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık! Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:14:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Atik, Atabağı beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]