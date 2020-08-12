Vali Atik, Denizli'nin tarihi yapılarına hayran kaldı - Son Dakika

- Vali Atik, Denizli'nin tarihi yapılarına hayran kaldı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve yok olmaktan kurtardığı tarihi yapıları inceleyen Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Tarihimizin, kültürümüzün korunması, yeni nesillere aktarılması konusundaki çalışmalar beni gerçekten çok etkiledi" dedi.

Denizli'de Merzeci Un Değirmeni, Cezmi Ökten Evi, Necdet Ökten Evi, Adil Beştaş Evi, Necdet Bilge Evi, Abdüloğlu Evi, Sürücü Evi, İbrahim Çallı Evi ve Denizli Evi gibi çok sayıda tarihi yapı Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek hayata kazandırıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore ettiği tarihi yapıları Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile birlikte inceledi. İlk olarak Meserret Sokak'ta yer alan Konyalıoğlu Evi ve Osmanbey Konağı'nı Vali Atik'e anlatan Başkan Osman Zolan daha sonra tarihi Merzeci Un Değirmeni'ni gösterdi. Başkan Zolan, Tarihi Merzeci Un Değirmeni'nin Denizli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü projesi Genç Denizli'ye ev sahipliği yaptığını, burada gençlere yönelik tiyatro, resim, karikatür, hat sanatı ve geleneksel Türk sanatları kursları verdiklerini ifade etti. Başkan Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren Denizli'nin tarihi değerlerine sahip çıktıklarını, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için büyük çaba harcadıklarını söyledi.

"Denizli'mize çok değerler kazandırılmış"

Vali Ali Fuat Atik ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına gerçekten, tüm samimiyetimle söylüyorum, teşekkür ederim. Bir vatandaş olarak hayran oldum. Tarihimizin, kültürümüzün korunması, yeni nesillere aktarılması konusundaki çalışmalar beni gerçekten çok etkiledi. Zamanımız kısıtlı olduğu için kısa inceleme fırsatı bulduk. Özel olarak Sayın Başkanımızla birlikte tekrar gideceğim yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak dinlemek istiyorum. Denizli'mize çok güzel değerler kazandırılmış ve yaşatılmış, restore edilmiş, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.