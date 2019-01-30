Vali Atik, Havaalanında İncelemede Bulundu
1 saat önce
Vali Atik, havaalanında incelemede bulunduSİİRT - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, havaalanında test uçuşlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Atik, havaalanında incelemede bulundu
SİİRT - Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, havaalanında test uçuşlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Yaklaşık 2 yıldır uçuşların yapılamadığı Siirt Havaalanında incelemelerde bulunan Vali Atik, havaalanında yapılan çalışmalarda sona gelindiğini, test uçuşlarının devam ettiğini söyledi. Vali Atik, "Çalışmalar tamamlandı. Test uçuşları devam ediyor. Test uçuşlarının en kısa zamanda tamamlanmasıyla uçuşlar başlayacaktır" dedi.
Pist alanında da incelemede bulunan Vali Atik, Devlet Hava Meydanları Siirt Havaalanı Müdürü Necati Algün'den son durum hakkında brifing aldı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:47 Kaynak: İHA
Trump Yönetimi, Venezuela'ya Karşı Ekonomik Savaş Başlattı
Nike'ın Kullandığı Logoya Müslümanlardan Tepki Yağdı
Son Dakika! 2019 Yılının İlk MGK Bildirisinde Dikkat Çeken Suriyeli Sığınmacılar Kararı: Amaç Dönmelerini Sağlamak