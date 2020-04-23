Vali Atik, İstiklal Marşını balkonda okudu - Son Dakika

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik ve çocuklarıyla İstiklal Marşı'nı okuması

Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla araçlarla dolaşması SİİRT - Vatandaşlar, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, Türk bayrağı astıkları Vali Konağı'ndan, vatandaşlar da balkonlardan İstiklal Marşı'na eşlik etti.