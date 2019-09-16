Son Dakika Haberleri: Vali Atik kaymakam ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi
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Vali Atik kaymakam ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi

41 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kaymakamlar ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Atik kaymakam ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kaymakamlar ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi.

İl Özel İdare Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde Vali Atik başkanlığında düzenlenen toplantıda, kamu yatırımları ve çalışmaları görüşüldü.

Atik yaptığı konuşmada, halkın müşterek ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüme kavuşturulmasında mülki idarenin ve meclisin önemli görev ve sorumlulukları olduğunu belirterek, karşılıklı uyum, iletişim ve işbirliğinin, vatandaşa sunulan hizmet kalitesini daha da artıracağını söyledi.

Seçimle gelen meclisin yerel demokrasinin temellini oluşturduğuna dikkat çeken Atik, "Demokrasilerde karşılıklı hoşgörü, işbirliği ve hesap verebilirlik esastır. Hesap verebilmenin de en önemli şartı hukuka ve yasalara uygun hareket etmektir. Temennim bu anlayışla, hep beraber birlik ve bütünlük içinde ilimize en iyi ve kaliteli hizmetler sunarız." dedi.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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