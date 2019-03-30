Son Dakika Haberleri: Vali Atik, Köy Muhtarları ile Bir Araya Geldi

Vali Atik, Köy Muhtarları ile Bir Araya Geldi

19 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Pervari ve Şirvan ilçelerinde incelemelerde bulunarak, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Atik, Köy Muhtarları ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Pervari ve Şirvan ilçelerinde incelemelerde bulunarak, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

İlk olarak Pervari ilçesini ziyaret eden Vali Atik'i, İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Pervari Kaymakamı Aydemir'den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Atik daha sonra Öğretmenevi Konferans Salonunda mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarlara söz veren Vali Atik, sorun, talep ve önerilerini dinledi

Mahalle ve köy muhtarlarına hitap eden Vali Atik, "Muhtarlarım, devlet ve vatandaş arasında en çok önemli köprü vazifesi görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerin çözümünde, muhtarların ve kamu kurumlarının işbirliği içinde hareket etmesi çok önemlidir. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin hiçbir baskı ve yönlendirmeye mahal vermeden huzur ve güven içerisinde yapılması adına her türlü önlemlerimizi aldık. Siirt il genelinde sağlan huzur iklimini ve kardeşliğimizi tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Elli kanlı terör örgütünün bazı yerleşim birimlerinde vatandaşlarımızın özgür iradelerini tehdit ve şantajla baskı kurmak eyleminde oldukları yönünde bilgi alıyoruz, buna asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Vali Atik Pervari ilçesinin ardından Şirvan ilçesine giderek köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yaptı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:40 Kaynak: İHA

Şirvan, Siirt, Pervari, Güncel
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