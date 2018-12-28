Son Dakika Haberleri: Vali Atik, Köy Yolunu İnceledi

Vali Atik, Köy Yolunu İnceledi

1 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, merkeze bağlı Tuzkuyusu grup köy yolunu denetledi.

Vali Atik, Köy Yolunu İnceledi, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, merkeze bağlı Tuzkuyusu grup köy yolunu denetledi.

Vali Atik, köylere yapılacak hizmetlere büyük önem verdiklerini, havaalanı pistinin uzatılmasıyla yeni köy grup yolunun standartlara uygun hale getirileceğini söyledi.

"Vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi, güvenliği, rahatlığı ve huzuru bizim için en önemli görevdir." diyen Atik, köylerin alt yapı sıkıntılarının giderilmesi için her türlü imkanların seferber edildiğini belirtti.

Vali Atik'in programına İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:01 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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