Son Dakika Haberleri: Vali Atik, sevgi evlerindeki çocuklarla iftar açtı

Vali Atik, sevgi evlerindeki çocuklarla iftar açtı

39 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklarla iftar yaptı.

Vali Atik, sevgi evlerindeki çocuklarla iftar açtı, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklarla iftar yaptı.

Siirt spor tesislerinde düzenlenen programa, Vali Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kurum çalışanları ve sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı. İftar öncesi çocuklarla ilgilenerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Atik ve eşi Fulya Atik, iftar sonrasında çocuklarla bir süre sohbet etti.

İftar öncesinde çocuklara hitap eden Vali Atik, devletin ve milletimin emanetleri olan çocuklara daha rahat ve huzurlu bir gelecek sunmak için tüm imkanları kullanarak, topluma faydalı fertler kılmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Çocukların geleceğini belirleme noktasında mutlaka bir hedeflerinin olması gerektiğini belirten Vali Atik, "Hedeflerinize ulaşmanın yolu planlı ve disiplinli çalışmaktan geçer" dedi.

Program, İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir tarafından yapılan duanın ardından, çocukların spor tesisini gezmeleri ile devam etti.

Program, hatıra fotoğraf çekimi ile sone erdi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:18 Kaynak: İHA
Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 16:57:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Atik, sevgi evlerindeki çocuklarla iftar açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]