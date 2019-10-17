Son Dakika Haberleri: Vali Atik, Siirt Askerlik Şubesi Başkanı Doğrulu'yu ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Atik, Siirt Askerlik Şubesi Başkanı Doğrulu'yu ziyaret etti

Vali Atik, Siirt Askerlik Şubesi Başkanı Doğrulu'yu ziyaret etti

13 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Askerlik Şube Başkanlığına atanan ilk kadın olan Personel Binbaşı İlke Doğrulu'yu ziyaret etti.

Vali Atik, Siirt Askerlik Şubesi Başkanı Doğrulu'yu ziyaret etti, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Askerlik Şube Başkanlığına atanan ilk kadın olan Personel Binbaşı İlke Doğrulu'yu ziyaret etti.


Siirt Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı İlke Doğruoğlu tarafından karşılanan Vali Atik, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret defterini imzalayan Vali Atik, Siirt Askerlik Şube Başkanlığına yeni atanan Personel Binbaşı İlke Doğruoğlu'ya başarı dileklerini iletti.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Doğruoğlu, Vali Atik'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.


Vali Atik'in ziyaret programına, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı. - SİİRT

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu operasyonunda "Ben içiciyim" diyen genç kız, yanındakileri ihbar etti
Kadın dizisinden ayrılan Caner Cindoruk yeni sezonda Zemheri dizisinde rol alacak Taksim'de yabancı uyruklu iki kadın saç baş birbirine girdi Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havaya fırladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:30:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Atik, Siirt Askerlik Şubesi Başkanı Doğrulu'yu ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]