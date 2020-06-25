Vali Atik, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısında bulundu - Son Dakika

Vali Atik, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısında bulundu

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Vali Atik, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısında bulunarak, "Büyükşehir Belediyemiz hayvanları ücretsiz olarak sahiplendirilmesini sağlıyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım. Hayvan sevgisi çok önemlidir" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti


Kısa süre önce göreve başlayan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Vali Atik ve Başkan Zolan, ilk olarak tesiste yavru bir kediyi sahiplenen Emirhan Çağdaş adlı minik hayvan sever ile sohbet etti. Kompleksteki kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli Horoz Evlerini inceleyen Vali Atik, Denizli Horozu ile poz vermeyi de ihmal etmedi. Özellikle tedavi gören sokak hayvanları ile yakından ilgilenen Vali Atik, seminer salonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli'ye böylesine güzel bir tesis kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ettiğini belirterek, "2 tane köpeğim var, hayvan sever biri olarak Denizli Büyükşehir Belediyemizin bu hizmeti gerçekten beni mutlu etti. Burayı gördükten sonra çok mutlu oldum. Denizli Büyükşehir Belediyemiz, bizler sadece insana hizmet etmiyoruz. Canlı olan her varlığa hizmet ediyoruz. Buraya da çok ciddi paralar harcanmış, ciddi hizmetler yapılıyor. Sadece hayvan barınağı olarak tasarlanmamış, peyzaj çalışmasıyla, yapılan etkinliklerle gerçekten Denizli halkına hizmet veren, çocuklarımızın da hayvan sevgisini kazanabilecekleri bir merkez haline gelmiş. Bu anlamda başta Osman Zolan Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Vali Atik'ten sokak hayvanlarına sahiplenme çağrısı


Denizli halkına hayvan sahiplenme çağrısında da bulunan Vali Atik, "Sevimli dostlarımıza insanlarımızın bakış açısını değiştirecek bir mekan burası. Burada çok ciddi bir hizmetin yapıldığını gördüm. Almış olduğumuz bilgilendirmede de Ege Bölgesi'nin en büyük hayvan bakım merkezi olduğunu öğrendim. Denizli Valisi olarak ayrıca bu beni çok mutlu etti. Tekrar Osman Zolan Başkanımızın şahsında Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Çok önemli bir hizmet gerçekten, ellerine sağlık. Sevimli dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Onları kaderlerine, sokaklara bırakmayalım. Hayvan sevgisi olan çocuklarımızı buraya getirelim. Denizli Büyükşehir Belediyemiz hayvanları ücretsiz olarak sahiplendirilmesini sağlıyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım. Hayvan sevgisi çok önemlidir. Gelsinler Denizli Büyükşehir Belediyemizin bu hizmetiyle de tanışsınlar" ifadelerini kullandı.


"Birlikte hizmet edeceğiz"


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Vali Ali Fuat Atik'in ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Denizli'ye geleli birkaç gün oldu ama sokak hayvanlarına verdiği değer ve bizim yaptığımız hizmetleri görme noktasında göstermiş oldukları teveccühten dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrimizdeki tüm canlılara hizmet etmemiz gerekiyor. İnşallah bu hizmetlerimizi artırarak Sayın Valimizle birlikte, el birliğiyle şehrimize, insanlarımıza, tüm canlılara, geleceğimize birlikte hizmet edeceğiz. Burada sokak hayvanlarımızla ilgili yapmış olduğumuz hizmetleri görsünler. Hayvan sevgisi noktasında yavrularımız küçükken o sevgiyle aşılansın. İnşallah çocuklarımız da ömür boyu hayvanlarımıza, canlılarımıza sahip çıksın" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Atik, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısında bulundu - Son Dakika

Son Dakika

20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 20:28 İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 15:09 Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:27 Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:07:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Atik, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]