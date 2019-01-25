Vali Atik, Spor Kompleksinde İncelemelerde Bulundu
53 dakika önce
Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kezer yerleşkesinde yapımı tamamlanmakta olan Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü Spor Kompleksinin en kısa zamanda hizmete sunulacağı belirtildi.
Siirt
kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kezer yerleşkesinde yapımı tamamlanmakta olan Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü Spor Kompleksinin en kısa zamanda hizmete sunulacağı belirtildi.
Yapım inşaatı yüzde 99 oranında tamamlanan Siirt Spor Kompleksinde incelemelerde bulunan Siirt Valisi Ali Fuat Atik
, "Tesis yapının yüzde 99 oranında tamamlandığını ve en kısa zamanda hizmete sunulacağını, Siirt sporun alt yapısını güçlendirmek amacıyla bir futbol okulu da açmayı da planladıklarını belirterek, gençlere sahip çıkacağız" dedi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:12 Kaynak: İHA
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