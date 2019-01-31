Son Dakika Haberleri: Vali Atik'ten Engelliye Metin Oktay Forması

Vali Atik'ten Engelliye Metin Oktay Forması

1 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, engelli Ömer Efe'ye Metin Oktay anısına basılan Galatasaray forması verdi.

Vali Atik'ten Engelliye Metin Oktay Forması, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, engelli Ömer Efe'ye Metin Oktay anısına basılan Galatasaray forması verdi.


Vali Atik, 3 Aralık Dünya Engellilere Günü'nde Galatasaray forması sözü verdiği Efe'yi Siirt Taraftarlar Derneğinde ziyaret etti.

Atik, Siirtspor'un şampiyonluğa yakın olduğunu kaydederek, "Ömer kardeşimize sözümüz vardı, bugün o sözü gerçekleştirdik." dedi.


Atik'in kendisini mutlu ettiğini dile getiren Efe, "İlimize geldiği günden beri halkla iç içe, gençlerin ve engellilerin beklentilerine duyarlı olan valimiz gerçek bir Siirtlidir. Kendisini bu yaklaşımında dolayı kutluyorum."ifadesini kullandı.

Vali Atik, daha sonra Efe'ye Metin Oktay anısına basılan ve Galatasaray futbolcularının imzaladığı forma verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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