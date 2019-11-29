Son Dakika Haberleri: Vali Atik'ten Şırnak Valisi Pehlivan'a nezaket ziyareti
Son Dakika Güncel Vali Atik'ten Şırnak Valisi Pehlivan'a nezaket ziyareti - Son Dakika

Vali Atik'ten Şırnak Valisi Pehlivan'a nezaket ziyareti

6 saat önce

Dicle Kalkınma Ajansı 2019 yılı kasım ayı yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Şırnak'a giden Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Batman Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Atik'ten Şırnak Valisi Pehlivan'a nezaket ziyareti, System.String[]

Dicle Kalkınma Ajansı 2019 yılı kasım ayı yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Şırnak'a giden Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Batman Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Şırnak Valiliği'nde şeref defterini imzalayan Vali Atik ve Vali Şahin daha sonra valilik makamına geçerek, Vali Pehlivan ile bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Pehlivan, Vali Atik'e ve Vali Şahin'e teşekkür etti.


Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra Dicle Kalkınma Ajansı 2019 yılı kasım ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı. - SİİRT

Dicle Kalkınma Ajansı, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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