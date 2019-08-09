Vali Atik'ten yaralılara ziyaret
42 dakika önce
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, trafik kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:26 Kaynak: AA
Valisi Ali Fuat Atik
, trafik kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
Vali Atik, Pervari
ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralananları tedavi gördükleri Siirt Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.
Atik, yaralılar için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "8 vatandaşımız helikopterle Siirt Devlet Hastanesine ulaştırıldı." dedi.
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