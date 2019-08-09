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Vali Atik'ten yaralılara ziyaret

42 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, trafik kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

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Siirt Valisi Ali Fuat Atik, trafik kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Vali Atik, Pervari ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralananları tedavi gördükleri Siirt Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.
Atik, yaralılar için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "8 vatandaşımız helikopterle Siirt Devlet Hastanesine ulaştırıldı." dedi.
Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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