Vali Atik; "Türkiye, hep mazlumun yanında olmuştur" - Son Dakika

Vali Atik; "Türkiye, hep mazlumun yanında olmuştur"

09.12.2020 17:38
Vali Atik;

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Atik, " Hiçbir insan herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bütün hak ve özgürlüklere sahiptir" dedi.

10 Aralık İnsan Hakları Günü sebebi ile Vali Ali Fuat Atik mesaj yayımladı. Dünyanın birçok bölgesinde insan haklarının ihlali yapıldığını belirtirken Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi şimdide insan haklarını yaygınlaştırılması ve mücadele konusunda kararlılıkla devam ettiğini ifade etti. İnsan Hakları Günü'nün huzur ve adalet getirmesini dileyen Vali Atik, " Medeni ve siyasi hakların yanı sıra, ekonomik ve sosyal hakların tanınıp benimsetilmesine, ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesine, işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılmasına, engellilerin ve göçmenlerin haklarının güvence altına alınmasına dair uluslararası hukuk belgelerinin birçoğunun kaynağı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'dir. Bugün maalesef, dünyanın birçok bölgesinde ve insanlığın gözlerinin önünde en temel insan hakkı olan yaşama hakkı başta olmak üzere her türlü insan hakkı ihlali yaşanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir"

Ülkemizin her zaman mazlumun yanında olduğunu söyleyen Vali Atik, "Ülkemiz geçmişten gelen devlet geleneğimize bağlı olarak hep mazlumun yanında olmuş, farklı dil, din ve ırk ayrımı olmaksızın yönetiminde olan ya da olmayan insanları eşit şartlarda korumuş aynı zamanda yayımlanan bildirgeyi ilk kabul eden ülkelerden biri olmuştur. Bundan dolayıdır ki "Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bütün hak ve özgürlüklere sahiptir" ilkesine bağlılığını bildirmiş ve uygulayıcısı olmuştur. Ülkemiz bu anlayışla, geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına; ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik-dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Bu vesile ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Vali Atik; Türkiye, hep mazlumun yanında olmuştur

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları, 10 Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Atik; 'Türkiye, hep mazlumun yanında olmuştur' - Son Dakika


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