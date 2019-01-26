Vali Atik Üretim Tesislerinde İncelemede Bulundu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, üretim tesislerini gezdi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, üretim tesislerini gezdi.



Atik, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekare kapalı alanda bez çanta üretimi yapılan tesis ile Gökçebağ beldesi yakınlarında süt ve süt ürünleri üretimi yapılan çiftlikte incelemede bulundu.



Atik, tarıma dayalı kurulan sanayi tesislerinin ilin ekonomisine önemli katkı sunduğunu işaret ederek, "Sanayinin gelişmesine büyük destek veriyoruz. Yatırımcı kuruluşları ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledik." dedi.



Vali Atik, daha sonra beraberindeki Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ile yapımı devam eden mezbaha ve Kızlar Tepesi Projesi inşaatında inceleme yaptı.

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