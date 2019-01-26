Son Dakika Haberleri: Vali Atik Üretim Tesislerinde İncelemede Bulundu

Vali Atik Üretim Tesislerinde İncelemede Bulundu

1 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, üretim tesislerini gezdi.

Vali Atik Üretim Tesislerinde İncelemede Bulundu, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, üretim tesislerini gezdi.

Atik, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekare kapalı alanda bez çanta üretimi yapılan tesis ile Gökçebağ beldesi yakınlarında süt ve süt ürünleri üretimi yapılan çiftlikte incelemede bulundu.

Atik, tarıma dayalı kurulan sanayi tesislerinin ilin ekonomisine önemli katkı sunduğunu işaret ederek, "Sanayinin gelişmesine büyük destek veriyoruz. Yatırımcı kuruluşları ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledik." dedi.

Vali Atik, daha sonra beraberindeki Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ile yapımı devam eden mezbaha ve Kızlar Tepesi Projesi inşaatında inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Gökçebağ, Organize Sanayi Bölgesi, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı Van'da Kurulacak Yeni Tekstilkent ile 15 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 19:00:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Atik Üretim Tesislerinde İncelemede Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]