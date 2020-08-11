- Vali Atik ve Başkan Zolan adım adım Denizli'yi denetliyor- Denizli'de ikinci kez yüksek... - Son Dakika

- Vali Atik ve Başkan Zolan adım adım Denizli'yi denetliyor- Denizli'de ikinci kez yüksek...

- Vali Atik ve Başkan Zolan adım adım Denizli'yi denetliyor Denizli'de ikinci kez yüksek yoğunluklu denetime Korona virüs ile mücadele kapsamında Denizli'de ikinci büyük denetim gerçekleşti.

- Vali Atik ve Başkan Zolan adım adım Denizli'yi denetliyor- Denizli'de ikinci kez yüksek..., System.String[]

- Vali Atik ve Başkan Zolan adım adım Denizli'yi denetliyor

Denizli'de ikinci kez yüksek yoğunluklu denetime

DENİZLİ - Korona virüs ile mücadele kapsamında Denizli'de ikinci büyük denetim gerçekleşti. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kenti adım adım dolaşarak vatandaşlara pandemi kurallarını hatırlattı.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip korona virüs tedbirleriyle ilgili yüksek yoğunluklu denetim Denizli'de de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Meserret Sokak ve Lise Caddesi bölgesinde gerçekleştirilen salgın tedbirleri denetimine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler katıldı. Denetimlerde vatandaşlara salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları hatırlatıldı. Maskeyi kurallara uygun takmayan az sayıda vatandaşı uyaran Vali Atik ve Başkan Zolan, özellikle gıda satışı yapan işletmeler ile berber ve kuaförleri ziyaret ederek kuralların önemini bir kez daha hatırlattı.

"Denizli açısından süreç iyi gidiyor"

Denizli'nin söz konusu denetimlerde de anlaşılacağı üzere gerekli tedbiri azami ölçüde sürdürdüğünü ve farkındalık içerisinde kurallara riayet ettiğini belirten Vali Atik, "Bunun adı bir denetim değil, vatandaşımıza rehberlik etmektir. Doğru maske kullanımını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını tekrar hatırlatmaktır. Denizli özelinde korona virüs belasından bir an evvel kurtulmayı arzuluyoruz. Vatandaşımız Denizli'de kurallara üst düzeyde uyuyor, bunu müşahede ettik" diye konuştu. Başkan Zolan ile birlikte esnaf ve işletmeleri ziyaret ederek, uygulamalı olarak doğruları gösterdiklerini kaydeden Atik, "Denizli bu işi önemsemiş, Denizli açısından süreç iyi gidiyor. Virüsü sıfırlamak, Denizlimizden def etmek istiyoruz. Bu işin tek çözümü maskeyi takmak, sosyal mesafe ve hijyen

kurallarına uymaktır" dedi.

"Bu iş henüz bitmedi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, dünyayı kasıp kavuran korana virüse karşı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ile diğer bakanlıkların ve il hıfzıssıhha kurularının almış olduğu kararların uygulanması ile önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti. Başkan Osman Zolan, "Vatandaşlarımız bu kurallara en hassas ve uyumlu şekilde dikkat etti, uyum gösterdi. Salgının bertaraf edilmesi için herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Bazen hastalık bitti gibi rehavete kapılabiliniyor. Her şey normale döndü gibi anlık rehavete kapılabiliyoruz. Bunun önüne geçmek için her şeyin bitmiş olmadığını ve rehavete kapılmamız gerektiğini, kurallara uyulması gerektiğini vatandaşlarımıza bir kez daha anlatıyoruz" dedi.

Osman Zolan, Koronavirüs, Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Vali Atik ve Başkan Zolan adım adım Denizli'yi denetliyor- Denizli'de ikinci kez yüksek... - Son Dakika

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