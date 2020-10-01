- Vali Atik ve Başkan Zolan'dan korona denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

- Vali Atik ve Başkan Zolan'dan korona denetimlerini sürdürüyor

- Vali Atik ve Başkan Zolan'dan korona denetimlerini sürdürüyor Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

- Vali Atik ve Başkan Zolan'dan korona denetimlerini sürdürüyor

DENİZLİ - Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri denetimi Denizli'de de yapılmaya devam ediyor. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler HES kodu ile birlikte maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde yapılan denetim çalışmasında vatandaşlara salgınla mücadelede yapılması gerekenler anlatıldı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Vali Atik ve Başkan Zolan özellikle otobüs firmalarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HES koduna dikkat

Denetimde vatandaşlara maske de hediye eden Vali Atik ve Başkan Zolan, ulaşım firmalarında zorunlu olan HES kodu sorgulamasını ihmal etmemelerini istedi. Otobüslerde yolculara yönelik HES kodu denetimi de yapan Vali Atik ve Başkan Zolan, salgınla mücadelede bunun öneminden bahsetti.

- Vali Atik ve Başkan Zolan'dan korona denetimlerini sürdürüyor
- Vali Atik ve Başkan Zolan'dan korona denetimlerini sürdürüyor
- Vali Atik ve Başkan Zolan'dan korona denetimlerini sürdürüyor
- Vali Atik ve Başkan Zolan'dan korona denetimlerini sürdürüyor

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Vali Atik ve Başkan Zolan'dan korona denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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