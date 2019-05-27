Vali Atik yaralı güvenlik korucusunu ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Mikail Kızıl'ı ziyaret etti.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Mikail Kızıl'ı ziyaret etti.



Atik, beraberinde eşi Fulya Atik ile Kızıl'ın evine gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Atik, "Devletimizin güvenlik birimlerine sıkılan her kurşun misli bedelini terör örgütüne ağır bir şekilde ödetiyoruz. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar onları inlerine gömeceğiz." dedi.



Atik, ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Yassıdağ (Çırav) bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 3 terörist etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan 2 güvenlik korucusundan Reşit Koçak kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde şehit düşmüş Mikail Kızıl da yaralanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" Çıkışına HDP'den Destek: Bu İfadelerin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz

Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı

Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz