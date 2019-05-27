Son Dakika Haberleri: Vali Atik yaralı güvenlik korucusunu ziyaret etti

Vali Atik yaralı güvenlik korucusunu ziyaret etti

4 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Mikail Kızıl'ı ziyaret etti.

Vali Atik yaralı güvenlik korucusunu ziyaret etti, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Mikail Kızıl'ı ziyaret etti.

Atik, beraberinde eşi Fulya Atik ile Kızıl'ın evine gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Atik, "Devletimizin güvenlik birimlerine sıkılan her kurşun misli bedelini terör örgütüne ağır bir şekilde ödetiyoruz. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar onları inlerine gömeceğiz." dedi.

Atik, ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Yassıdağ (Çırav) bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 3 terörist etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan 2 güvenlik korucusundan Reşit Koçak kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde şehit düşmüş Mikail Kızıl da yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:31 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" Çıkışına HDP'den Destek: Bu İfadelerin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı! Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:21:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Atik yaralı güvenlik korucusunu ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]