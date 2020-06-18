Vali Atik, Yukatel Denizlispor'u ziyaret etti - Son Dakika

Vali Atik, Yukatel Denizlispor'u ziyaret etti

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'u ziyaret ederek, Beşiktaş maçı öncesi başarılar diledi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'u ziyaret ederek, Beşiktaş maçı öncesi başarılar diledi.

Tesisleri ziyaret eden Atik, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcular tarafından karşılandı.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Atik, ilk ziyaretini Denizlispor'a yapmak isteğini belirtti.

Hem Kocaeli'de amatör takımlarda futbol oynamış hem de futbolu çok seven, spora aşık birisi olduğunu aktaran Atik, "Önemli bir maç öncesi de şehre yeni gelmişken Denizlispor'u ziyaret edeyim, tesislerini göreyim, başarılar dileyeyim dedim. Maç öncesi bir moral olsun diye sizlerle birlikteyiz." dedi.

Yukatel Denizlispor'u da sevdiğini ve yakından takip ettiğini belirten Atik, "Hatta oğlum gelirken 'Baba Denizlispor'un çıkmasını çok istemiştim' dedi. Oğlum da futbol aşığı. İnşallah onu da Denizlispor altyapısı kabul ederse, iyi bir kaleci...." diye konuştu.

Futbolculardan Mustafa Yumlu da Vali Atik'e teşekkür ederek, "Desteğinizle beraber Denizlispor'umuzu layık olduğu yerlere taşımaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kulüp başkanı Çetin de ilk ziyareti Denizlispor'a yaptığı için Vali Atik'e teşekkür etti.

Vali Atik, Yukatel Denizlispor'u ziyaret etti

Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Vali Atik, Yukatel Denizlispor'u ziyaret etti - Son Dakika Spor
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