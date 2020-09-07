Vali Ayaz'dan Covid-19 uyarısı: "Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun" - Son Dakika

Vali Ayaz'dan Covid-19 uyarısı: "Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde her geçen gün bulaş riskinin arttığını ve vatandaşların geçen haftaya göre 2 kat daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Vali Ayaz'dan Covid-19 uyarısı:

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde her geçen gün bulaş riskinin arttığını ve vatandaşların geçen haftaya göre 2 kat daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Sağlık Bakanı'mızın da ifade ettiği gibi, son 1 haftadır vaka artışının yaşandığı 5 ilden birisi olarak kayıtlara geçmiş olduk. Maalesef salgın sürecinde hiç istemediğimiz bir noktadayız. Bu süreçte vatandaşlardan isteğimiz özellikle önümüzdeki 15 gün her türlü gereksiz hareketten kaçınmaları. Evde kalmalarını sosyal hayatlarına ara vermelerini kesinlikle misafir kabul etmemelerini gereksiz yere hiçbir şekilde dışarı çıkmamalarını, çıksalar da en kısa süre içerisinde eve dönmelerini özellikle hem dışarıda hem de kalabalık mekanlarda başkalarıyla muhatap olurken maske mesafe kurallarına uymalarını hijyene dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

"Maskesiz iletişim kurmayın"

Son 1 hafta içerisinde vaka sayılarının hızlandığını ifade eden Ayaz, "İstemediğimiz bir noktaya ulaştık. Vaka sayılarımız vefat sayılarımız artmakta. Hastanemiz her gün daha fazla kona virüs hastasını kabul etmekte onun için daha fazla hasta ve daha fazla vefatla karşı karşıya kalmamamız için lütfen koyulan kuralların tamamına uymalarını vatandaşlarımızdan istiyoruz. Ama tekrar vurgulamak istiyorum önümüzdeki 15 gün için öncelikli isteğimiz daha az hareket daha az sosyalleşme mümkün olan en az insanla iletişim kurmaları ve 2 kişi bile karşılıklı olarak konuşsalar maskesiz ve mesafe aralarına koymadan hiçbir şekilde iletişim kurmamalı" diye konuştu.

"Ekonomik hayatın devamıyla ilgili tedbirler alındı"

Tedbirlerin öneminden bahseden Ayaz, "Kontrollü sosyal hayat demiştik ama maalesef sosyal hayat biraz kontrolsüz olarak gerçekleşti" diyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kamusal alanlarda gerekli tedbirlere riayet edilmemesi, düğünlerde kurallara uyulmaması, vatandaşımızın mağdur olmaması normal yaşantısına devam etmesi ekonomik hayatın devamıyla ilgili olarak tedbirler alındı. Tedbirli olarak bu faaliyetlerin devamını istedik ancak gördüğümüz maalesef bu tedbirlere uyulmadığı. Bu tedbirlere uyulmaması sonrasında da herkesin kendini sağlıklı olarak addetmesi neticesinde bulaşın yükselmesi onun için hem bayram hem bayram sonrasındaki yoğun kontrolsüz sosyalleşmenin de bunun önemli bir faktörü olduğunu değerlendiriyoruz."

"HES Kodu olmadan kamu kurumuna giremeyecek"

Vali Ayaz, "İlave tedbirlerimiz olacak. Bundan sonra kamu kuruluşlarına HES kodu olmayan vatandaşlarımız giriş yapamayacaklar. HES kodu uygulamasında bir katılaşmaya gidiyoruz. Denetimlerimiz zaten sürekli olarak devam ediyor. Bizler sahadaydık ancak buna devam edeceğiz. Malum düğünlerle ilgili olarak 81 ilde bir yasak geldi. Önümüzdeki süreçle ilgili olarak da arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Değerlendirmelerimiz muhakkak olacak" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız 2 kat daha dikkatli olması gerekiyor"

Hastanelerde herhangi bir problem olmadığını dile getiren Ayaz, "Cuma akşamı bizzat dolaştım ben birkaç yere gidip oturdum. Kafelerde bir seyrekleştirme yapıldı. Personel dikkat ediyor. Bugüne kadar bir ihlal görmedik. Ancak vatandaşımızın kafade oturduğu süre müddetçe hem mesafesini hemde maske kullanımı konusunda bir eksiklik var ama burada bireysel tedbirlerin artırılması öncelikli gündem maddesi. Dediğim gibi gece gündüz hafta içi ve hafta sonu denetim ekiplerimiz sahada bu konuda elimizden geleni yapıyoruz" ifadesini kullandı.

"Bireysel tedbirlere uyulması önemli"

Ayaz, "Bu konuda en önemli meselelerden biriside şu bireysel tedbirlere riayet en önemli koruyucu kalkanımız aslında. Onun için her vatandaşımız her an bireysel tedbirlere uyması bizim için çok önemli vaka sayısındaki artış şunu ifade ediyor, risk artıyor. Bulaş artıyor bunun için her vatandaşımızın geçen haftaya göre 2 kat daha dikkatli olması gerekmekte. Kafelerde de diğer alanda da vatandaşımızın riayeti öncelik olmalı. Şuanda hastanemizde bir sıkıntı yok. Hastalarımızın hastaneye kabulü yatışlarında herhangi bir problem yok ancak vaka artışı bu şekilde devam ederse ilerleyen dönemlerde muhakkak ki sıkıntı yaşanabilir. Yeni servisler açarak bunu bugüne kadar aştık. Şuan için bir problem yok" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

HES kodu, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Ayaz'dan Covid-19 uyarısı: 'Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun' - Son Dakika

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