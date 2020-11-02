Vali Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Vali Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama
02.11.2020 16:17
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 41'inin 55 yaş ve üzeri olduğuna işaret etti.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 41'inin 55 yaş ve üzeri olduğuna işaret etti.
Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Büyüklerin salgın döneminde ziyaret edilmemesi gerektiğini belirten Ayaz, "Bugün itibariyle ilimizde tespit edilmiş olan vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri vatandaşlarımız oluşturuyor. Maalesef büyüklerimizi istediğimiz ölçüde koruyamıyoruz ve bu durum vefat sayımızı artırıyor. Sevdiklerimizin iyiliği için sosyal mesafeye dikkat edelim." ifadesinde bulundu.
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