Vali Ayaz: "Köylere çok yoğun giriş olduğunu değerlendirdik" - Son Dakika

Vali Ayaz: "Köylere çok yoğun giriş olduğunu değerlendirdik"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Şu anda ilin 3. dalgası içerisindeyiz"

"Kapatmalardan etkilenen esnafımıza bin 250 TL yatırdık"

ÇANKIRI - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Köylere 2 günde çok yoğun giriş olduğunu değerlendirdik. 7 gün boyunca kişilerin izolasyonda kalmasını istiyoruz. Köyün ortak kullanım alanlarına gitmemesini köy odası ve cami gibi bir yerlere gitmemesi, komşularıyla bir araya gelmemesini istiyoruz" dedi.

Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Abdullah Ayaz, tam kapanma sürecinde denetimlerin süreceğini bildirdi. Vali Ayaz, "Genel vaka sayısını söylemeye gerek yok. Sağlık Bakanımız açıklamalarında izliyorsunuz. Hafif bir düşme eğilimi var. Ama bu seferki düşüş önceki dönemlerdekine göre daha yavaş ilerliyor. Ama hafif bir düşme eğilimi var. İnşallah böyle devam edeceğini ümit ediyoruz. Önceki söylediğim vefat sayısı 350'ydi. Bugün itibari ile 385 maalesef. Aradan geçen 23 günde 35 vatandaşımızı daha korona virüse kurban verdik. Yine hali hazırda 82 hastamız tedavi görmekte. Bunların 67'si serviste 15'i yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki hastalarımızın da 2'si entübe. 7 yoğun bakım hastamız 65 yaşın altında. Ben hastalarımızda gençleşme eğilimi olduğunu söylemiştim. Servisteki 44 hastamızda 65 yaş altında. Onların genel durumları inşallah iyi. Bu durumda tek sevindirici olan aşının etkisini gördüğümüz, yoğun bakım kapasitemiz hiçbir zaman zorlanmadı. Yani serviste bir yoğunluğumuz olsa da yoğun bakıma giden hastamız olmadı. Çok şükür genelde bu civarda 15, 16, 17 seviyelerinde seyrettiği. Bu da çok rahat bir şekilde idare edebileceğimiz bir durum. Şu anda serviste yatan en genç hastamız 15 yaşında. Yoğun bakımda da 37 yaşında bir hastamız var. Onun için bir kere daha söylüyoruz gençliğimize değil tedbirlere güvenelim lütfen. Son dönemde 65 yaş üstü hatta şu anda 55 yaş üstü de yavaş yavaş 2. dozları yaklaşıyor hatta, aşılandığı için yaş grubu aşağı doğru kaymakta vefatlarda aşağı doğru kaymakta. Hasta profilimizde gençleşme var. Onun için gençliğimize değil tedbirlerimize güvenelim" dedi.

"Şu anda ilin 3. dalgası içerisindeyiz"

İzin konusunun zaman zaman istismar edildiğini belirten Vali Ayaz, "Kapanma başlayacak ama malumuz olduğu üzere istisnalar var. Vatandaşlarımızın özellikle temel ihtiyaçlarını giderebilmesi üretim sürecinin aksamaması için sonuçta muafiyetler tanınmış durumda. Lütfen kötüye kullanılmamasını istiyoruz. Gereksiz izin taleplerinde bulunmaması bu süreçte 2 gündür uğraşıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması üretim sürecinin aksamaması ancak istismarda olmamasını istiyoruz. Bu süreçte istediğimiz lütfen rahat hareket edilecek, rahat sosyalleşecek bir dönem değil. Yani biz şu anda ilin 3. dalgası içerisindeyiz. Ama bir mutasyonlarda var bulaş çok hızlı bakın bu kapanmanın temel amacı vatandaşın olabildiğince evinde kalması. Muafiyetler zaruri ihtiyaçların giderilmesi amacıyla tanınmış durumda. Onun için birazcık daha sabır. 2 ay önce çok güzel günler yaşadık ilimizde vaka sayılarımızın 4'lere 6'lara düştüğü günler oldu. Hatta bir gün 1 vakayı gördük. Ama şu anda bir ışık yılı olmasa bile bir miktar uzağız. Ama o günlere döneriz bir kere başarmıştık sonuçta. Denetimler devam edecek. Köylerde tüm köy muhtarlarına bir tebliğ tebellüğ belgesi ulaştırdık. Köylere 2 günde çok yoğun giriş olduğunu değerlendirdik. Muhtarlar o tebligatı gelenlere yapacaklar. Jandarmaya verilecek. 7 gün boyunca kişilerin izolasyonda kalmasını istiyoruz. Köyün ortak kullanım alanlarına gitmemesini köy odası ve cami gibi bir yerlere gitmemesi, komşularıyla bir araya gelmemesini istiyoruz. Bunu denetlemeye çalışacağız. Yol denetimlerimiz bu süreçte devam edecek" şeklinde konuştu.

"Kapatmalardan etkilenen esnafımıza bin 250 TL yatırdık"

Son olarak esnafı destekleme noktasında çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Vali Ayaz, "Elden geldiğince bu süreçte özellikle kapatmalardan etkilenen esnafımıza 3. defa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bin 250 TL yatırdık. Bu kendi inisiyatifimizde devletin sağlamış olduğu tüm desteklere ek olarak. İnşallah bu süreçte kararlar değişmezse pazarlar kapalı kalacağı için pazarcı esnafına bir desteğimiz olacak. Oradaki kazançtan mahrum kalacak arkadaşları tespit edip inşallah onlarında gelir kayıplarını bu süreçte telafi edelim Ramazan ayında zorluk çekmesinler diye. Bu süreçte elimizden geldiğince devletin zaten standart destekleri oldu. Biz de ilave olarak sosyal yardımlaşmadan destekte bulunduk. Belediyemizin çek destekleri oldu yine siyasilerimizin kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirmiş olduğu destekleri oldu. Elden geldiğince süreci yönetmeye çalıştık. Tekrar söylüyorum. Salgında çok farklı noktada gibiyiz virüsün karakteri değişiklik var bulaş çok hızlı yaş grubu biraz aşağıda çok şükür genç yaş grubu ağırlaşmıyor genel manada ama yine de rakamlardan da söylediğim üzere genç yaşta olanların oranı her geçen gün artıyor. Vefat yaş ortalaması 65 yaşın altına gitmeye başladı artık. Şu an en riskli yaş grubumuz 50-65 yaş grubu olarak görünmekte" ifadelerini kullandı.