Vali Aydın Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Aydın Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

27.11.2020 19:25
Vali Aydın Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Battalgazi ilçesinde inceleme yaptı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Battalgazi ilçesinde inceleme yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Battalgazi ilçesinin depremden etkilenen Uluköy ve civar mahallelerini ziyaret etti.

AFAD İl Müdürü Mustafa Türker'den bilgi alan Baruş, can ve mal kaybının olmadığını belirterek, depremden etkilenen veya evlerine giremeyecek durumda olan vatandaşlar için gerekli çalışmaların yapılması hususunda talimat verdi.

Baruş, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Malatya Valisi, Battalgazi, Uluköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Aydın Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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