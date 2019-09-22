Son Dakika Haberleri: Vali Aydın Baruş, İHKİB toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Aydın Baruş, İHKİB toplantısına katıldı

30 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) Malatya'da düzenlediği toplantıya katıldı.

Vali Aydın Baruş, İHKİB toplantısına katıldı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) Malatya'da düzenlediği toplantıya katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Baruş, Malatya'nın kuru kayısı üretiminde dünyada lider olduğunu hatırlatarak, kentin kuru kayısı ihracatından yıllık ortalama 350 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtti.

Kentte bulunan 2 Organize Sanayi Bölgesi'nde 300'ün üzerinde işletme bulunduğunu ve 23 bin civarında kişinin istihdam edildiğini anlatan Baruş, şunları kaydetti:

"İstihdamın yaklaşık yüzde 60'ının tekstil ve hazır giyim sektöründe çalıştığını görüyoruz. Biz hazır giyim ve tekstil sektörünün ilimiz için çok çok önemli görüyoruz. Ben de birinci Organize Sanayi Müteşebbis Heyetinin Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak sanayicilerimizin sıkıntılarını, problemlerini veya yapılması gerekenleri yakinen biliyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile sanayicilerimizin işini kolaylaştırmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bire bir sanayicilerimiz Malatya'ya yatırım yapmak istedikleri takdirde bütün kurumlar nezdinde yapılabilecek her şeyi ben takip etmeye hazırım."

Toplantı İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Vali Baruş, AK Parti Milletvekili Tüfenkci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay'a plaket takdimiyle sona erdi.

Malatya Valisi, İstanbul, Malatya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 yıldır tamamlanamayan cadde, İmamoğlu'nun talimatıyla 1,5 ayda bitirildi
TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı Babasını 5 yerinden bıçaklayan 17 yaşındaki çocuğun, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan "İBB'de işe alımlarda torpil var" iddiasına yanıt: Benim için geçerliliği yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 13:55:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Aydın Baruş, İHKİB toplantısına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]