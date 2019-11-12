Vali Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş beraberinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur ile İskender, Melekbaba ve Kaynarca mahallerinde inceleme yaparak, muhtarları ziyaret etti.

Baruş, İskender Mahalle Muhtarı İsmet Kaplan, Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ve Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ile mahallelerindeki çalışmalarla ilgili bir süre sohbet etti.

Mahallelerin sıkıntı ve sorunları hakkında bilgiler alan Baruş, mahalleleri gezerek inceleme yaptı.

Baruş, mahalle esnafıyla sohbet ederek, hayırlı işler diledi.

Vatandaşların yaşadığı sorunlarla muhtarların bire bir ilgilendiğini anlatan Baruş, sıkıntıların giderilmesinde ilk adımın ve hizmet kapısının muhtarlıklar olduğunu kaydetti.

Muhtarlar ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.