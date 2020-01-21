Vali Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika
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Vali Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü

7 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Vali Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Timur ile İnönü ve İlyas mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti.

İnönü Mahallesi Muhtarı Abdulgazi Atabey ve İlyas Mahalle Muhtarı Faik Şahin'i ziyaret eden Vali Baruş, mahallelerinin sorunları ve çalışmaları hakkında muhtarlar ve azalarıyla sohbet ederek bilgi aldı.

Muhtarların temsil ettikleri mahallelerin huzur ve güvenliğini sağladıklarını belirten Baruş, amaçlarının mahallelerde vatandaşların en iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren muhtarlar, mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş'a teşekkür etti.

Baruş, daha sonra yeni ilçe garajı ve Sanayi Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi, incelemede bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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