Son Dakika Haberleri: Vali Aydın Baruş, MÜSİAD'ın "Dost Meclisi" toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel Vali Aydın Baruş, MÜSİAD'ın 'Dost Meclisi' toplantısına katıldı - Son Dakika

Vali Aydın Baruş, MÜSİAD'ın "Dost Meclisi" toplantısına katıldı

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen "Dost Meclisi" toplantısına katıldı.

Vali Aydın Baruş, MÜSİAD'ın

Malatya Valisi Aydın Baruş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen "Dost Meclisi" toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, toplantıda yaptığı konuşmada dünyada üretim yapmadan ve ekonomik refahını arttırmadan bağımsızlığını sağlayabilen bir ülkenin bulunmadığını anlattı.

Üretimde hem kazanma var hem paylaşmanın yer aldığına dikkati çeken Baruş, "Üretirken istihdam ettiğiniz insanları iş sahibi yapıyorsunuz. Onların akşam eve giderken güler yüzle çocuklarının yanına rahat bir şekilde gitmesini temin ediyorsunuz. Bu anlamda MÜSİAD üyelerini ben tebrik ediyorum. Ülkemiz ekonomisine, Malatya ekonomisine sağladıkları katkılar için. Bizlerde Malatya ekonomisinin daha iyi bir durumda olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte yeni yatırımlar yapılmaya başlanıldığını hatırlatan Baruş, şunları kaydetti:

"Şu anda iki Organize Sanayi Bölgemizde 25-26 civarında yeni fabrika yapılıyor. Bunun yanında yine İstanbul'dan, Çorlu'dan gelen tekstil firmaları var. Tekstil sektörü istihdam ağırlıklı bir sektör olduğu için ilimizin işsizliğinin azaltılması anlamında çok önemli bir sektör. Onlara gerekli yardımı yapmak için bizlerde Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz."

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise MÜSİAD'ın dünyanın etkin ve yaygın sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Malatya Valisi, Malatya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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