Vali Aydın Baruş'tan mahalle ziyaretleri

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ataköy, Paşaköşkü ve Başharık mahallelerini ziyaret ederek, muhtarlar ve esnafı dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve Mahalli İdareler Müdürü İsmet Temür ile Ataköy, Paşaköşkü ve Başharık mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ataköy Mahallesi Muhtarı Elif Gemici, Paşaköşkü Mahallesi Muhtarı Asiye Şahin ve Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşan'a ziyarette bulunan Vali Baruş, mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alarak taleplerini yerinde inceledi.

Vali Baruş, mahalle esnafı ile de sohbet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtar ve esnaflar, mahallelerinin sorunlarıyla ilgilenen Vali Baruş'a teşekkür etti.