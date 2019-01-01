Vali Aydın Baruş'tan Yeni Yıl Ziyareti

Malatya Valisi Aydın
Baruş, yeni yıl dolayısıyla kentte görev yapan emniyet ve sağlık görevlileri ile sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş beraberinde İl Jandarma
Komutanı Albay Necmi İnce
ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
ile kentte görev yapan polis, jandarma ve sağlık ekiplerine ziyarette bulundu.
Elazığ-Malatya ve Malatya- Kayseri
kara yollarındaki uygulama noktaları ile Battalgazi Polis
Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Baruş, emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.
Vali Baruş daha sonra Yazıhan
mevkisindeki jandarma asayiş uygulamasını ve Cumhuriyet Örnekköy
Jandarma Karakolunu ziyaret etti.
Vali Aydın Baruş, uygulamada görevli jandarma personelinin yeni yılını kutlayarak, "Malatya'daki huzuru sağlamada gece gündüz özverili bir şekilde çalışan tüm güvenlik mensuplarına teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. İlimizdeki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde uyuması için bu soğuk havalarda fedakarlıkla görev yapıyorsunuz, vatandaşlarımızın huzuru sizlerin hassas ve özverili bir şekilde çalışmasına bağlı. Yeni yılınız hayırlı olsun, inşallah aileleriniz ile huzurlu, mutlu, sağlıklı geçer. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.
Baruş, son olarak olarak 112 Komuta Kontrol Merkezinde görevli sağlık ekipleriyle bir süre sohbet ederek, iyi yıllar temenni etti.
Öte yandan, Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, sevgi evlerinde kalan çocukları yalnız bırakmadı.
Çocuklarla sohbet eden ve yeni yıllarını kutlayan Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Vali ve eşi daha sonra Beydağı
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.