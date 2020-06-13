Vali Aydın Baruş, tren kazası ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı - Son Dakika

Vali Aydın Baruş, tren kazası ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı

MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, bir makinistin kaybettiği tren kazasının ardından bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kaza da kayıp makinistin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1 makinistin hayatını kaybettiği 3 makinistin yaralandığı Malatya'daki tren kazasının ardından enkaz altında kaldığı düşünülen bir makinistin arama çalışmaları sürüyor.

TCC Elazığ Yol Kurtarma ekibinin bölgeye gelmesi ile raydan çıkan vagonlardan biri çekilirken, ağır tonajlı vinçlerde kaza yerine gelerek enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor. Malatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgiler aldı.

Kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Baruş, enkaz kaldırma çalışmalarına başlanıldığını ifade ederek, "TCDD'ye ait 2 vinç var, 2 vinç daha gelecek onla birlikte hızlı bir enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirilecek. Kayıp personelden güzel haber alırız diye umut ediyorum. Şuanda hastanede 2 yaralı personelimiz var onlarında hayati tehlikesi yok" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, kazanın hemen ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgeye intikal ettiklerini ifade ederek, şuanda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Başkan Gürkan, kazanın oluş nedeniyle ilgili de edindiği bilgileri paylaşarak, "Elazığ'dan gelen trenimiz sevkli ama Malatya'dan yola çıkan trenin sevk emri olmadan çıktığı bilgisi var. Bu nedenle biri izinki çıkıp biri izinsiz çıkınca bu bölgede karşı karşıya geldiler" ifadelerine yer verdi.

Vali Baruş ve beraberindekiler kaza yerinden ayrılırken, ekiplerin bölgedeki arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.