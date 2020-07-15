Vali Aydoğdu: "15 Temmuz bir milletin yeniden şahlanışa kalkışının adıdır" - Son Dakika

Vali Aydoğdu: "15 Temmuz bir milletin yeniden şahlanışa kalkışının adıdır"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz bir milletin yeniden şahlanışa kalkışının adıdır" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz bir milletin yeniden şahlanışa kalkışının adıdır" dedi.

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Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehitlikte Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi. 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilmek istenen hain ve kanlı darbe girişimi 4. yılında tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da anıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları, siyasiler ve vatandaşlar Aksaray Şehitliğinde bir araya geldi. Şehitlikte Kur'anı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi. Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Dinçer, şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit yakınlarıyla görüştü. Programın ardından protokol üyeleri ile birlikte bir hayırsever tarafından şehitlik içerisine yaptırılan mescidin açılışı gerçekleştirildi.


Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un bir milletin yeniden şahlanışın adı olduğunu belirterek, "Bugün gerçekten çok duygulandığımız bir an. Bugün bütün Aksaray, bütün sivil toplum örgütleriyle, devlet erkanıyla burada 15 Milli Birlik Gününü birlikte. 15 Temmuz bir milletin yeniden şahlanışa kalkışının adıdır. 15 Temmuz, bütün içimizdeki manevi duyguların, bayrağın, vatan sevgisinin ortaya çıktığı bir gündür. Biz bu günü hiçbir zaman unutmayacağız. Bizden sonraki gençlere, çocuklarımıza da unutturmayacağız. Bunu her an, her yerde söyleyeceğiz ki, vatan parçasının, bayrağın, toprağın üzerinde nefes aldığımız bu ülkenin ne kadar güzel, ne kadar değerli bir ülke olduğunu bütün içerideki ve dışarıdaki hainler bilsin. Necip ve kahraman bir milletin evlatları olmak, onların bize bıraktığı mirası devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak için buradayız. Burada şehitlerimizin ruhuna Fatihalar okuduk, kuranı kerim okuduk. Gazilerimizin duasını aldık. Onlarla beraberiz" dedi. - AKSARAY

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Aydoğdu: '15 Temmuz bir milletin yeniden şahlanışa kalkışının adıdır' - Son Dakika
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