Vali Aydoğdu: "Aksaray'da fakir, aç ve kimsesiz insan kalmayacak" - Son Dakika

Vali Aydoğdu: "Aksaray'da fakir, aç ve kimsesiz insan kalmayacak"

Aksaray'da yardıma muhtaç aileler için 'Kardeş Aile' adı altında bir projeye imza atan Aksaray Valiliği kentte yardıma muhtaç aileler ile gelir seviyesi yüksek aileleri kardeş yapıyor.

Aksaray'da yardıma muhtaç aileler için 'Kardeş Aile' adı altında bir projeye imza atan Aksaray Valiliği kentte yardıma muhtaç aileler ile gelir seviyesi yüksek aileleri kardeş yapıyor.

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Yardıma muhtaç insanların gelir seviyesi yüksek insanlarla hemen aynı imkanlara sahip olabilmesi için bir proje geliştiren Aksaray Valiliği 'Kardeş Aile' Projesini hayata geçirdi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatı ile harekete geçen konunun ilgili birimleri kentte 1059 yardıma muhtaç aileyi tespit etti. Bu kapsamda gelir seviyesi yüksek ailelerle irtibata geçen Aksaray Valiliği yardıma muhtaç aileler ile gelir seviyesi yüksek aileler arasında bir köprü oluşturdu. Bu köprünün ilk basamağını ise Aksaray Ticaret Borsası (ATB) üstlenerek 300 yardıma muhtaç aileyi kardeş aile olarak himayesine aldı.


"1059 ailemizi hayırseverlerimizle eşleştireceğiz"


Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, şehirde yardıma muhtaç, geliri olmayan ailelerin normal yaşam standartlarına uygun yaşayabilmeleri için bir proje geliştirdiklerini belirterek, Aksaray'da aç, fakir ve kimsesiz ailenin kalmayacağını söyledi. Vali Aydoğdu, "Bizim bu topraklar ecdat toprakları, Selçukludan kalan topraklar ve bizim şehrimizin ismi de şehri süleha. Yani ne demek? Salih insanlar, Salih kelimesine baktığınız zaman başkasına faydalı olan, yardımcı olan anlamında. Biz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve müdürümüzle beraber Aksaray'daki gelir seviyesi normalin altında olan aileleri risk grubuna A-B-C diye ayırdık. Şimdi A grubu aileler var hiçbir geliri olmayan toplam 1059 aile. Yani hiçbir şekilde hiçbir yerden hiçbir maddi geliri olmayan ve 3 ayda, 2 ayda bir sosyal yardımlaşmadan çok cüzi bir yardım alan aileler. Şimdi biz bütün arkadaşlarımızla birlikte 'Ne yapabiliriz?' dedik. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bizim ecdadımızın da yaptığı çok güzel bir kültürel faaliyet var. Biz Aksaray'da şuna karar verdik. Bu 1059 aileye gelir seviyesi yüksek olan hayırseverlerimizle eşleştirelim. Bu hayırseverlerimiz bu ailelerimizin kardeş ailesi olsun. İlk bunu bu sabah borsa başkanımız Hamit Bey gerçekten çok kadirşinaslık gösterdi. Çok duygulandırdı bizi, 300 aileyi aldı ve üyelerine dağıtacak. Biz birkaç gün içerisinde 1059 aileyi hayırseverlerimizle eşleştireceğiz. Bunun detay ve süreçlerini aileleri hiç rencide etmeden sistem üzerinden eşleştireceğiz. Bizde devlet olarak, sosyal yardımlaşma ve valilik olarak bu süreçleri takip edeceğiz. Böylece hayırseverlerimizle o hiç geliri olmayan ailelerimizi kardeş aile yapıp onları da bizim elde ettiğimiz imkanların bir kısmını elde etmelerini sağlayacağız. Biz fakir fukarayı, garip gurabayı doyurduğumuz müddetçe, onlara sahip çıktığımız müddetçe Allah'ta bizim rızkımıza bereket, şehrimize bereket ihsan edecektir diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle Aksaray'da fakir, aç, kimsesiz insan kalmayacak. Bir şehir fakir fukarasına, garip gurabasına sahip çıkıyorsa, onları doyuruyorsa, onların duasını alıyorsa bu bereket Aksarayımıza da bütün Türkiyemize de yeter diye düşünüyorum" dedi.


"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"


Kardeş Aile Projesine ilk adımı atarak 300 yardıma muhtaç aileyi himayesi altına alarak kardeş aile yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen ecdadımızın işte böyle bir valisi şehrimize gelerek hakikaten 1059 tane yardıma muhtaç aileyi tespit etmişler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnsanlarımız orada zor durumda yaşarken bizim de rahat bir ortamda hayatımızı devam ettirmemiz, tabi muhakkak ama onları da gözetip kollamamız lazım. Sayın Valimizin himayelerinde Aksarayımızda yoksul aile kalmayacak. Ulaşılamayan kimse kalmayacak açıkçası. Ben kendilerine başlatmış oldukları bu farkındalık projesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın valimle birlikte şehrimize çok büyük projeler kazandıracağız. Ama bu sosyal proje çok önemli bir proje" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Aydoğdu: 'Aksaray'da fakir, aç ve kimsesiz insan kalmayacak' - Son Dakika
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