Vali Aydoğdu: Aksaray'da pandemi süreci kontrol altında - Son Dakika

Vali Aydoğdu: Aksaray'da pandemi süreci kontrol altında

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki heyetle esnafı ziyaret edip, maske dağıttı.

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki heyetle esnafı ziyaret edip, maske dağıttı. Kentte pandemi sürecinin kontrol altında olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Gördüğümüz manzara şu; Aksaray bu konuda çok hassas ve duyarlı, insanlarımız kurallara uymak konusunda gayet bilinçli. Bu manzarayı görmek bizi çok sevindirdi" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu beraberinde Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Sakval ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için kentteki esnafı ziyaret edip, maske dağıttı. Esnafın sorunlarını da dinleyen Vali Aydoğdu, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda tedbirin elden bırakılmaması için uyarılarda bulundu.

Anadolu'da vaka sayıları neden arttı? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
Son Dakika: Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
VALİ: BU MANZARAYI GÖRMEK BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ'

Farkındalık oluşturmak için maske dağıttıklarını ifade eden Vali Aydoğdu, kentteki pandemi sürecinin kontrol altında olduğunu kaydetti. Aydoğdu, şunları söyledi:

"Gördüğümüz manzara şu; Aksaray bu konuda çok hassas ve duyarlı, insanlarımız kurallara uymak konusunda gayet bilinçli. Bu manzarayı görmek bizi çok sevindirdi. Belediye, maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıtımı yapıyor. Bu konuda da şehrin her tarafında ciddi bir hassasiyet var. Aksaray zaten pandemi sürecinde çok ciddi bir tedbir almış. Şu an da durum kontrol altında, inşallah bu kurallara da beraber riayet ettiğimiz müddetçe kısa sürede bu beladan kurtulmuş olacağız. Şehr-i Süleha Aksaray yine üzerine düşeni yapmış. Bu bilinç bu şuurla devam ettiğimiz müddetçe büyük bir problem olmayacağını düşünüyorum."

?


Cengiz Aydoğdu, Hamza Aydoğdu, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Aydoğdu: Aksaray'da pandemi süreci kontrol altında - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:10 Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor 17:54 12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 09:54 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 08:12 Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
20:28
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
20:26
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
19:55
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
19:46
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
19:23
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
18:43
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
18:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 21:01:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Aydoğdu: Aksaray'da pandemi süreci kontrol altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]