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Vali Aydoğdu: "Aksaray İçin Yeni Bir Yol Haritası Belirliyoruz" - Son Dakika

Vali Aydoğdu: "Aksaray İçin Yeni Bir Yol Haritası Belirliyoruz"

15.06.2021 15:02
Vali Aydoğdu:

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kentin marka şehir olarak anılması ve sahip olduğu potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilerek tanıtımının en iyi şekilde yapılması için yoğun bir çalışma dönemine gireceklerini söyledi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kentin marka şehir olarak anılması ve sahip olduğu potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilerek tanıtımının en iyi şekilde yapılması için yoğun bir çalışma dönemine gireceklerini söyledi.

Aksaray için herkesin elinden gelen gayreti göstermesini isteyen Vali Aydoğdu; Aksaray'ın tanıtımı konusunda yeni bir yol haritası belirleyeceklerini belirtti.

Aksaray'ın sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihini ve kültürünü tanıtan çok önemli bir yapımın tamamlandığını ifade eden Vali Temmuz ayı içerisinde Vizyon Aksaray adıyla yeni tanıtım filminin galasını gerçekleştireceklerini söyledi.

- Ihlara Vadisinde Yazarlık Kampı

Aksaray'ın güzelliklerini en iyi şekilde göstermek için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Vali Aydoğdu; ilk etkinliğin 16-20 Haziran tarihleri arasında Ihlara Vadisinde gençlerin katılacağı yazarlık kampı ile başlayacağını söyledi. 5 bin gencin müracaat ettiği 120 gencin katılacağı yazarlık kampının ilk konuğunun ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın olacağını ifade eden Vali Aydoğdu;

"İlber Ortaylı Hocamız bu kampta gençlerle olacak. Pandemi sürecinden sonra hızlı bir şekilde kendimizi tamir etmemiz, onarmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreç Aksaray'ın bir şekilde ayağa kalkacağı, kendi iç dinamikleri ile tanıtımını hızlı bir şekilde yapacağı, el ele verip Aksaray'ın güzelliklerini gösterme zamanı diye düşünüyoruz. El birliğiyle bunları yapacağız. Yaz ayları geliyor. Gurbetçilerimiz gelecek. Bir taraftan da turizm merkezlerimizi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Kamplarımızla, yurt dışından ve Türkiye'nin değişik yerlerinden Aksaray'a gelecek misafirlerimize şehrimizin güzel bir tanıtımını yapacağız" dedi.

İlber Ortaylı, Hamza Aydoğdu, Yol Haritası, Aksaray, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Aydoğdu: 'Aksaray İçin Yeni Bir Yol Haritası Belirliyoruz' - Son Dakika


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