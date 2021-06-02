Vali Aydoğdu: "Bir milleti ayakta tutan en önemli ögelerden birisi kültür ve medeniyettir" - Son Dakika

Vali Aydoğdu: "Bir milleti ayakta tutan en önemli ögelerden birisi kültür ve medeniyettir"

AKSARAY - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde organize edilen, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında Aksaray'da kurulan sergiye katılan Vali Hamza Aydoğdu, "Bir milleti ayakta tutan en önemli ögelerden birisi kültür ve medeniyettir" dedi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde organize edilen, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında Aksaray Valiliği öncülüğünde 8 halk eğitim merkezinin katılımıyla sergi kuruldu. 1-7 Haziran tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan serginin tanıtım ve açılışı Vali Hamza Aydoğdu ve halk eğitim merkezi öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirildi. Fotoğraf, el işi, görsel sanatlar, el sanatları, rölyef çalışmaları, halk oyunları, spor gösterileri ve Aksaray'ın yöresel el emeklerinin tanıtıldığı sergide öğrenciler ve öğretmenler müzik dinletisi de yaptı. Sergi alanında her bir ilçenin standını gezen Vali Aydoğdu yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Aksaray'da il merkez ve ilçe halk eğitim müdürlüklerinin yürüttüğü hizmet ve kursların tanıtımı yapılarak vatandaşların istedikleri zaman alacakları eğitimler anlatıldı. Sergide Aksaray Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından eğitimi tamamlanan Kadınlar Halk Oyunları ekibi folklor gösterisi ile hem yöresel kıyafetleri hem de yöresel oyunları vatandaşlara tanıttı.

Programda bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Bakanlar Kurulu toplantısından sonra artık hizmet sektörü de açıldı. Artık kontrollü bir şekilde normal hayata geçmeye başladık. Aksaray'da, gerçekten Aksaraylı hemşerilerimi tebrik ediyorum. Biz ekip olarak, kolluk kuvvetleriyle ve bütün birim amirlerimizle, STK'larımızla birlikte çok ciddi bir mücadele ettik. Şu anda Aksaray vaka sayılarına baktığımız zaman inşallah yavaş yavaş maviye doğru ilerliyoruz. Bunun sonucu olarak da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenmek Genel Müdürlüğü 1-7 Haziran arasında yetim şenliği düzenliyor 81 ilde. Bugün de burada gördüğünüz gibi hem merkez hem ilçelerimizdeki halk eğitim merkezleri ürettikleri ürünleri usta çırak ilişkisi içerisinde bütün halkımıza sunuyorlar. Gerçekten bütün stantları gezdiğimiz zaman gördük ki, biz insanımızın önünü açarsak, onları yüreklendirirsek, onları teşvik edersek inanılmaz bir başarı hikayesi var burada. Bu başarı hikayesini bizim nesilden nesle aktarmamız gerekiyor. Bir milleti ayakta tutan en önemli ögelerden birisi kültür ve medeniyettir. Yani siz geçmişinizi ne kadar bugüne uyarlar ve geleceğe taşırsanız kültür medeniyetinden o kadar bahsedebilirsiniz" diye konuştu.