Vali Aydoğdu'dan Aksaray Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na ziyaret - Son Dakika

Vali Aydoğdu'dan Aksaray Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na ziyaret

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 2020-2021 sezonunda Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele edecek Aksaray Belediyespor takımını ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 2020-2021 sezonunda Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele edecek Aksaray Belediye spor takımını ziyaret etti.

Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanı izleyen ve sporcularla sohbet eden Vali Aydoğdu, takım hakkında antrenör Muhittin Kılıç'tan bilgi aldı.

Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Belediyespor Hentbol Takımı'nı diğer takımlardan ayıran çok büyük bir özelliğinin olduğunu söyledi.

Sporcuların yaş ortalamasının 17 olduğuna dikkati çeken Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Hepsi spor lisemizden mezun. Hem Aksaraylılar ve hem de takımımız Süper Lig'de mücadele ediyor. Biz genellikle eğitimle ilgili çok teorik olduğundan, bazen alandan çok uzak olduğundan bahsederiz. Sistemin bir başarı öyküsü bu takımımız. Bu başarı hikayesini arkadaşlarımızdan dinlemek ve onları ziyaret etmek için buradayız. Antrenörlerimiz de beden eğitimi öğretmenleri. Takımın dişiyle, tırnağıyla bir yere gelmesi, Süper Lig'de bizleri temsil etmesi bir gurur vesilesi. Spor lisesinden mezun olan veya okuyan öğrencilerimizden oluşan takımımızın hentbolda bir başarı hikayesi yazması, Türkiye'ye model olacaktır. Bu takım Türkiye'de bir ilk. Hepsi spor lisesiyle ilgili ve Süper Lig'de mücadele ediyorlar. Hep birlikte bu gençlerimizin başarısı için elimizden gelen gayreti Aksaraylılar olarak göstereceğiz."

Kılıç: "Hedefimiz bu yıl ligde kalmak olacak"

Aksaray Belediyespor Antrenörü Muhittin Kılıç, 2020-2021 sezonuna genç bir kadroyla hazırlandıklarını, lige Kastamonu Belediyespor müsabakasıyla başlayacaklarını dile getirdi.

Lig müsabakalarına hazır olduklarını anlatan Kılıç, "Oldukça geniş bir takımımız var. Çok istekli ve geleceği olan oyunculara sahibiz. İnşallah Aksaray'ı başarıyla temsil edeceğiz. Hedefimiz bu yıl ligde kalmak olacak." ifadelerini kullandı.

Kılıç, transfer yapmayan tek takım konumunda bulunduklarını vurgulayarak, "Genç oyuncuların önünü açmak amacıyla transfer yapmadık. Oyuncularımızın tamamı spor lisesi öğrencisi. Bu özelliğimizle kendimizi çok ayrı bir yere koyuyoruz. 5 yıl önce başladığımız okul ve kulüp iş birliği çerçevesinde oluşturduğumuz alt yapı, bu yıl kendisini Süper Lig'e taşıdı. Tamamı spor lisesi kökenli sporcularımız bizim gurur kaynağımız oldu. 12 kişilik kadromuzdaki 10 oyuncumuz genç ve yıldız milli takımlarda görev alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Program, Vali Aydoğdu'nun sporculara ve teknik kadroya hediye takdim etmesiyle sona erdi.

Vali Aydoğdu'dan Aksaray Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na ziyaret
Vali Aydoğdu'dan Aksaray Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na ziyaret
Vali Aydoğdu'dan Aksaray Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na ziyaret
Vali Aydoğdu'dan Aksaray Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na ziyaret

Spor Toto Süper Lig, Cengiz Aydoğdu, Hentbol, Aksaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Vali Aydoğdu'dan Aksaray Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na ziyaret - Son Dakika Spor

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