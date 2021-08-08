Üye Girişi
Vali Aydoğdu'dan köylere ziyaret - Son Dakika

Vali Aydoğdu'dan köylere ziyaret

08.08.2021 12:33
Vali Aydoğdu'dan köylere ziyaret, System.String[]

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu köy ziyaretlerinde bulunarak köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşüp sorun ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu köy ziyaretlerinde bulunarak köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşüp sorun ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı.

Vali Hamza Aydoğdu, beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile ilk olarak merkeze bağlı Kazıcıktol köyünü ziyaret etti. Vali Aydoğdu 3.5 kilometrelik grup köy yollarında yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından bu yıl çalışma programında önceliğin yollara verildiğini ifade eden Vali Aydoğdu köy yollarının belirli bir standarda kavuşturulması için gayret gösterdiklerini belirtti. Vali Hamza Aydoğdu daha sonra Gökçe Köyü'nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Mehmet Ulu ve vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlık yanında Ayşe Koçak'ın işlettiği köy bakkalından alışveriş yapan Vali Hamza Aydoğdu köylerin eksikliklerinin giderilmesi için ilgili her kurumun çalıştığını köy muhtarları ile de görüşerek sorun ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

Vali Hamza Aydoğdu daha sonra Tatlıca Köyünü ziyaret ederek muhtarlık binasında vatandaşlarla görüşme gerçekleştirdi. Köy muhtarı Sedat Çanta'dan bilgi alan Vali Aydoğdu, Tatlıca köyünün su deposu ihtiyacının en kısa zamanda karşılanacağını belirtti. Vali Aydoğdu, tarımsal faaliyetlerin daha etkin yapılması, üretimin arttırılması için kooperatifleşmenin büyük önem taşıdığını belirterek Tatlıca köyünde kooperatif kurulması için talimat verdi. Şehit Ünal Demir'in Tatlıca köyünde yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu Kuran-ı Kerim Tilaveti ve duanın ardından Şehit Demir'e ait eşyaların bulunduğu odayı inceledi. Vali Aydoğdu Şehit Demir'in babası Ramazan Demir'e sarılarak şehit Ünal Demir ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehit babası Ramazan Demir'e 'Siz bizim ailemizsiniz, her zaman yanınızdayız' diyen Vali Aydoğdu ve beraberindeki heyet Şehit Demir'in ailesi ile vedalaşarak Babakonağı Köyü'nü ziyarette bulundu. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, İl Genel Meclis Üyesi Veysel Yıldız'ın da katıldığı köy ziyaretlerinde sunulan hizmetleri yerinde gördüklerini, ihtiyaçları da yine muhtarlar ve vatandaşlardan dinlediklerini kaydeden Vali Hamza Aydoğdu, kamunun imkanlarını en etkin şekilde ve öncelikleri belirleyerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti. Köylerde daha önce açıkladıkları şekilde yol önceliği ile hizmetlerin sunulduğunu söyleyen Vali Hamza Aydoğdu eksiklik ve ihtiyaçlara göre bütün kamu kurumları ile hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi. - AKSARAY

Vali Aydoğdu'dan köylere ziyaret
Vali Aydoğdu'dan köylere ziyaret
Vali Aydoğdu'dan köylere ziyaret

Meclis Başkanı, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Aydoğdu'dan köylere ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi 12:53 Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak 12:36 Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Sarı-Lacivertli takımı şikayet etmişti 12:09 Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Sarı-Lacivertli takımı şikayet etmişti
Avcılar'daki korkutan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina enkaza döndü 11:41 Avcılar'daki korkutan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina enkaza döndü 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti 11:34 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı 11:15 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı
MHP'li Yönter'in 11:03 MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba? Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi 10:27 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi

Son Dakika Haberleri
12:54 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu
12:53 Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
12:51 Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar
12:35 Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak
12:08 Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Sarı-Lacivertli takımı şikayet etmişti
11:55 Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı
11:39 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış
11:34 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti
11:14 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı
10:58 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar         
12:52
Aşı oranı en düşük iller arasında yer alan Diyarbakır'da hastaneler gençlerle dolup taştı Aşı oranı en düşük iller arasında yer alan Diyarbakır'da hastaneler gençlerle dolup taştı         
12:12
Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı         
11:55
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
11:08
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar         
18:09
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 12:59:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Aydoğdu'dan köylere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement