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Vali Aydoğdu'dan Sporculara Jest - Son Dakika

Vali Aydoğdu'dan Sporculara Jest

30.06.2021 14:07
Vali Aydoğdu'dan Sporculara Jest, System.String[]

"Vali'den kral hareket"Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası'nın Hasan Dağı'nda yapılan ödül töreni için hazırlanan program alanına gelen Vali Hamza Aydoğdu protokol için hazırlanan çadırlı yeri ve sporcuları sıcakta beklediğini görünce sporcuların yanına giderek protokole ayrılan...

"Vali'den kral hareket"

Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası'nın Hasan Dağı'nda yapılan ödül töreni için hazırlanan program alanına gelen Vali Hamza Aydoğdu protokol için hazırlanan çadırlı yeri ve sporcuları sıcakta beklediğini görünce sporcuların yanına giderek protokole ayrılan yere oturmalarını istedi.

Sporcular ile bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu çadırlı yerde sporcuların oturmasının daha doğru olduğunu söyledi. Vali Aydoğdu sporcular ile yaptığı konuşmasında " Bizim yerimiz sizin yeriniz. Burada sıcakta beklediniz, çadırın altında siz oturun. Burada yoğun bir tempo harcadınız. " dedi.

İzmir Çeşme'den katılan sporcu Bircan Akpınar "Çok güzel bir parkur çok güzel atmosfer var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Valimiz yaptığı kral hareketten dolayında teşekkür ediyorum. Biz güneşin altında yanıyorken o bize protokol yerini bize verdi.

Spor; rekabet, disiplin, sağlık, kazanmak, kaybetmek olduğu kadar, dostluk, sevgi ve kardeşliktir

Aksaray Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonu ve Türkiye Oryantiring Federasyonu katkıları ile Türkiye 25 ilden 60 sporcunun katıldığı Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası, Hasan Dağı'nda yapılan 1. Etabı Ödül Töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası Ödül Töreni'nde konuşma yapan Vali Hamza Aydoğdu Yapacağımız yatırımlar ve tesisler ile Hasan Dağı ve Ihlara Vadisi, Türkiye'nin yeni Gençlik Kampları, Doğa ve Hava Sporları ile Kış Sporları merkezi olacağını söyledi.

Vali Hazma Aydoğdu konuşmalarının devamında "Değerli sporcularımız Aksaray'a hoş geldiniz. Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası'nda derece yapan sporculara hediyelerini vermek üzere buradayız. Sizi burada görmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Aksaray tarihi ve kültürel yapısıyla yerli ve yabancı turistler için cazibe noktası. Bisikletle Oryantirinğin ikincisini yapıyoruz. Bundan sonra inanıyorum ki üçüncüsünü, dördüncüsünü yapacağız. " dedi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı konuşmasında " Aksarayımız doğa sporları, macera spor dallarında son zamanlarda çok rağbet görüyor. Büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu alanlarda Aksaray'ı tanıtmaya ön planlara çıkartmaya devam edeceğiz. Yarışmaya katılan tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra derece yapan sporculara madalya takdim edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Programa Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Yusuf Şahin, Vali Yardımcıları, kurum müdürleri ve antrenörler katıldı.

Hamza Aydoğdu, Hasan Dağı, Aksaray, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Aydoğdu'dan Sporculara Jest - Son Dakika


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