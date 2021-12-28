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Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki gelişmeleri anlattı - Son Dakika

Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki gelişmeleri anlattı

28.12.2021 19:10

- Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki gelişmeleri anlattı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisine dayak atan öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığında devam eden soruşturması hakkında gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

- Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki gelişmeleri anlattı

AKSARAY - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisine dayak atan öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığında devam eden soruşturması hakkında gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulunda 14 Aralık'ta öğrencisi T.K.'yı darp ettiği gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan Ali Rıza Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen soruşturma dosyasında müfettişlerin çalışmalarını tamamladığı ve bakanlığa raporların iletildiği açıklandı. Vali Hamza Aydoğdu dayakçı öğretmen dosyasının müfettiş raporları doğrultusunda gerekli cezai işlemin hafta içerisinde sonuçlanacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını anlattı. Vali Aydoğdu, "Biz dün itibariyle dosyayı gereği için Milli Eğitim Bakanlığına gönderdik. Orada müfettişlerimizin getirdiği bazı cezalar var, bazı uygulamalar var. Onların yapılması için biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda onayı gerekiyor. Onay makamı Milli Eğitim Bakanlığı olduğu için biz dosyayı tam teşekkürlü bir şekilde üst yazıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığına gönderdik" dedi.

"Karşı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor"

Şiddetle ilgili açıklamada bulunan Vali Aydoğdu, "Bu şiddetle ilgili ben kısa bir şeyde söylemek istiyorum. Tabi öğrencinin öğretmene, öğretmenin öğrenciye şiddetin her türlüsüne hep beraber karşı olmamız gerekiyor. Fakat sadece bu olaylar ortaya çıktığında şiddetinde gündeme gelmesi bence doğru değildir. Biz bütün vatandaşlar, insanlar olarak, hayat tarzımız olarak şiddeti her gördüğümüz yerde illa kameralar önünde veya medyaya yansıdığında değil davranışlarımızla kesinlikle buna karşı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu aslında bir de kültür meselesi, onun için aileden başlayarak okulda, sokakta, çevremizde bunun eğitimi de çok önemlidir. Bir de pandemi süreci yaşadık. 1 buçuk yıl evlerde kaldık. Onun için bu anlamda bir birimize çok destek olmamız gerekiyor, yardımcı olmamız gerekiyor. Onun için şiddeti toplumun içerisinde yuvalanan noktalarını tespit edip onu ciddi anlamda tedavi etmemiz gerekiyor. Eğer biz bu tespitleri ve düzenlemeleri doğru yaparsak şiddet gittikçe azalır. Arkadaşlarımız çalışmalarını bitirip bakanlığa gönderdi. İnşallah bakanlıktan da onay geldiğinde sonuç hızlanır" diye konuştu.

Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki gelişmeleri anlattı
Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki gelişmeleri anlattı
Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki gelişmeleri anlattı

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milli eğitim bakanlığı, Hamza Aydoğdu, 14 Aralık, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki gelişmeleri anlattı - Son Dakika


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