Vali Aydoğdu, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Gençlik Buluşmaları" programı kapsamında Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrenci toplulukları ile Güzelyurt ilçesinde bir araya geldi.

İlçede bir otelde düzenlenen programda konuşan Aydoğdu, yaşadıkları şehrin ve bu ülkenin geleceğine sahip olacak gençlerin ellerini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Gençlere bazı tavsiyelerde bulunan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bizim bugün en büyük problemimiz diploma ile şahsiyetin eş değer görülmesidir. Diploma sizin bu hayattaki akademik bilgilerin karşılığıdır. Asla ama asla şahsiyetinizin karşılığı değildir. Ama maalesef diplomayı kişiliğin de şahsiyetin de önüne geçirmişiz. Bu gün toplumda bu durum çoğu aileyi ve gençleri mutsuz etmektedir. Bizim için değerler perdesi normlar perdesinden daha önce gelmelidir. Çünkü; mutlu bir genç her zaman başarılı olabilir. Ama sadece başarıyı hedef alırsanız mutlu olmanız çok zor olur. Biz bu dengeyi muhafaza edersek diplomanın sadece akademik öğretilerin bir parçası olduğunu hayatımıza yansıtırsak toplum da daha mutlu gençler yetişir."

Aydoğdu, zorluklar karşısında pes edilmemesi gerektiğini her zaman çabalanması gerektiğinin altını çizdi.

Kendi alanında dünyanın bütün yenilikleri ile donanmış, kültür ve medeniyetine sırtını dönmemiş her gencin önünde herkesin saygıyla eğileceğini belirten Aydoğdu. şunları kaydetti:

"Yeter ki zamanın ruhunu yakalayalım gelişmelerin gerisinde kalmayalım. Yakın gelecekte çok önemli değişimler yaşanacak. Yeni dönemin yönetici kodlarını çok iyi analiz etmemiz lazım. Artık odasında oturan üstenci ve kibirli yönetici dönemi bitmiştir. Göreceksiniz yakın gelecekte bu toplum bu değişimin arkasında kalan bu tip yöneticilere itibar etmeyecektir. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin insani vasıflar tam tersi ön plana çıkacaktır. İnsan odaklı, insan merkezli yöneticilerin dönemi başlıyor."