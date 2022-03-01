Vali Aydoğdu, kurumların performansı değerlendirildi - Son Dakika
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Vali Aydoğdu, kurumların performansı değerlendirildi

01.03.2022 15:16
Vali Aydoğdu, kurumların performansı değerlendirildi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kamu kurumlarının hizmet ve proje performanslarını değerlendirdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kamu kurumlarının hizmet ve proje performanslarını değerlendirdi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Aydoğdu, kurum müdürlerinden 2021 yılı hizmet ve projelerinin genel bir değerlendirmesini aldı.

Aydoğdu, yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Aksaray'ın her alanda potansiyelini ortaya koyduğunu, tüm kamu kurumlarının gayretinin artarak devam ettiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Hepimizin sorumlulukları var. Hiçbir makam kalıcı değildir. Gönül köprüleri kurarak Aksaray'ın problemlerini çözmek için kolektif şuuru, ortak aklı ortaya koyacağız. Aksaray ilinde siyasetin hep ön açıcı pozisyonda olduğunu bu durumunda çalışma ortamına yansıdığını da samimi bir dille ifade etmem gerekir. Bu nedenle sorun ve ihtiyaçlarla ilgili her zaman çözümü konuşacağız. Hepimiz dersimize iyi çalışacağız. Önceliklerimizi çözüp, uzun vadedeki projeleri destekleyerek işlerimizi takip ederek devamını sağlayacağız. Bizim burada bir başarı hikayesine ihtiyacımız var. Bunu hep beraber yapacağız."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hacı Ali Büber, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yüksel Çelik ile kurum müdürleri katıldı.

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Hamza Aydoğdu, Jandarma, Aksaray, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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