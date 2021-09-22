Vali Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu'dan özel eğitim anaokuluna ziyaret - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve eşi Sebiha Kartal ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti.

Okul müdürü Gülfer Topuz ve öğretmenler ile görüşen Emine Aydoğdu, daha sonra minik öğrencilerle bir araya geldi.

Kartal, burada yaptığı konuşmada, özel eğitim alan öğrencilerin ters kaynaştırma modeli ile normal eğitim gören öğrencilerle birlikte etkinlikler gerçekleştirdiğini söyledi.

2015 yılında hizmete giren okulun uyguladığı eğitim modeli ile özel eğitimde örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Kartal, uygulanan eğitim modeliyle öğrenme kabiliyetlerini arttırdığını kaydetti.

Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerle yakından ilgilenen Aydoğdu, özel eğitim ihtiyacı bulunan çocukların her türlü ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan eğitim modelinin çok anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı.