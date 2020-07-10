Vali Aydoğdu'nun "Okuyacaksın" sözü okuyamayan Ayşenur'u gözyaşlarına boğdu - Son Dakika

Vali Aydoğdu'nun "Okuyacaksın" sözü okuyamayan Ayşenur'u gözyaşlarına boğdu

Vali Aydoğdu'nun "Okuyacaksın" sözü okuyamayan Ayşenur'u gözyaşlarına boğdu Aksaray'da köy ve beldelerde ziyaretlerde bulunup incelemeler yapan Vali Hamza Aydoğdu ziyaret esnasında maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen lise çağındaki Ayşenur Göktaş'a "Sen okuyacaksın, seni...

Vali Aydoğdu'nun "Okuyacaksın" sözü okuyamayan Ayşenur'u gözyaşlarına boğdu

AKSARAY - Aksaray'da köy ve beldelerde ziyaretlerde bulunup incelemeler yapan Vali Hamza Aydoğdu ziyaret esnasında maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen lise çağındaki Ayşenur Göktaş'a "Sen okuyacaksın, seni biz okutacağız" sözleri karşısında genç kız sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kent genelinde belde ve köylerdeki ziyaret ve incelemelerini hızla sürdürürken, merkeze bağlı Karkın Köyünde genç bir kızın maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını öğrendi. Kadın üreticilerle görüşme esnasında ortaya çıkan olayda Vali Hamza Aydoğdu, meyve bahçesinde günlük yevmiyeci olarak çalışan lise çağındaki Ayşenur Göktaş ile eğitim kapsamında sohbet etti. Genç kız, ailesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle kendisini okula gönderemediğini gözyaşları içinde Vali Aydoğdu'ya anlatan Ayşenur Göktaş'a, "Sen okuyacaksın. Bizim önceliğimiz sizlersiniz, sizlerin okuması lazım" diye yanıt verdi. Bu durumdaki aileler ile görüşüleceğini ve kızlarının eğitim hayatının devam etmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını vurgulayan Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı arayarak, maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan kızların, gerekli değerlendirmelerin ve ihtiyaçlarına ilişkin düzenlemelerin ardından kayıtlarının alınması talimatını verdi. Genç kız, Vali Aydoğdu'nun "Bizim önceliğimiz kızların okutulması. Seni biz okuturuz" sözü ile gözyaşlarına boğuldu. Vali Aydoğdu ise, "Ağlama, sen bizi de ağlatacaksın, senin okuman lazım. Bizim önceliğimiz kızların okutulması" dedi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldığını belirten Göktaş ise, "Okulu bıraktıktan sonra günlük yevmiyeci olarak çalışmaya başladım. Vali Bey, eğitimim için gerekli desteği vereceğini söylediğinde çok mutlu oldum" şeklinde konuştu. Ayşenur'un annesi Gülgün Göktaş da kızının tekrar eğitimine devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "İmkanımız yoktu, kızımı okutamadım. Köyümüzde kızım gibi okuyamayan kızlarımız var. Vali Bey söz verdi, inşallah kızım okuluna tekrar devam edecek" diye konuştu.

Cengiz Aydoğdu, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Aydoğdu'nun 'Okuyacaksın' sözü okuyamayan Ayşenur'u gözyaşlarına boğdu - Son Dakika
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